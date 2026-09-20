मुजफ्फरनगर: रालोद की जनसभा एवं सम्मेलन का आयोजन, राजपाल बालियान बोले- बढ़वाया जाएगा गन्ने का मूल्य

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जनता इंटर कॉलेज पचैंडा के मैदान पर रविवार दोपहर रालोद की जनसभा एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह सभा स्थल पर पहुंचे। रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान ने कहा कि इस बार भी गन्ने का मूल्य बढ़वाया जाएगा। एनडीए की सरकार किसानों की चिंता कर रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि पुरानी सरकारों में पर्चियों पर नौकरी लगती थी। एनडीए की सरकार में यह व्यवस्था खत्म हो गई। दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण खत्म नहीं कर सकती।

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