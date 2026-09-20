मुजफ्फरनगर: जयंत सिंह बोले- पीडीए के तीन शब्दों में बिरादरी ढूंढकर विभाजन करना चाहते हैं अखिलेश, दी ये चेतावनी

रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के मुजफ्फरनगर में दिए गए एबीसीडी वाले बयान पर उन्हें भी घेरा। मंच से बोले कि उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं कि वो किस समाज को गिरा हुआ कह रहे थे, हिम्मत है तो समाज का नाम लेकर दिखाएं। यह वही समाज है, जहां से चौधरी चरण सिंह निकले, महान अहिल्याबाई होल्कर जैसी शासक देखीं और इस समाज के नेता बाबा भीमराव आंबेडकर रहे हैं, आप इसे गिरा हुआ समाज बताते हैं। हिम्मत है तो स्पष्टीकरण दें। साथ ही यह भी कहा कि किसी समाज पर टिप्पणी करने वाला हमारे दल का प्रदेश अध्यक्ष एक दिन भी नहीं रह सकता था।