मुजफ्फरनगर: खड़े ट्रक से टकराई कार, सीआरपीएफ के जवान व दोस्त की मौत, ये मानी जा रही हादसे की वजह

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विज्ञापन हरिद्वार से घूमकर लौट रहे दिल्ली निवासी सीआरपीएफ के जवान दिनेश (36) और उनके दोस्त सतीश (34) की रोहाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे के बाईपास पर हादसे में मौत हो गई। उनकी कार सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक में पीछे से घुसी थी। कार को हाइड्रा की मदद से बाहर खींचा गया। एसपी यातायात अतुल कुमार चौबे ने मौका मुआयना किया। हादसा नींद की झपकी से होना माना जा रहा है।

थाना जफरपुर धासा साउथ दिल्ली निवासी दिनेश जम्मू कश्मीर बारामुला में सीआरपीएफ में डीआईजी कार्यालय में तैनात था। वह पांच दिन पूर्व छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। वह अपने ही गांव के रहने वाले दोस्त सतीश के साथ हरिद्वार घूमने के बाद शुक्रवार रात लगभग दो बजे कार से लौट रहे थे।

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उनकी गाड़ी पानीपत खटीमा मार्ग बाईपास पर पहुंची तो गांव दीदाहेड़ी कट के पास मन्नत होटल के सामने सड़क किनारे टायर में पंक्चर होने के कारण जैक लगाकर ट्रक खड़ा किया गया था। तेज गति होने के कारण नींद की झपकी में उनकी कार ट्रक में जा घुसी और ट्रक में काफी अंदर तक घुस जाने के कारण दोनों दोस्तों की मौत हो गई।