मुजफ्फरनगर: गालियां देने पर वृद्ध को लाठी-डंडों से पीटा, कुछ देर बाद घर में मिला शव

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बुढ़ाना स्थित खरड़ गांव में जयसिंह कश्यप उर्फ लिल्ला (72) की डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिजनों व पुलिस में नोकझोंक हुई। लगभग तीन घंटे बाद पुलिस परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी। पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो वायरल हो रहा है।

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