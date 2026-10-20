संध्या आरती और धुनुची नृत्य की धूम

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रेलवे मनोरंजन सदन में सर्वजनीन बंगाली एसोसिएशन की ओर से दुर्गा पूजा में महाष्टमी और नवमी की संधिकाल बेला में मां शक्ति की पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान 108 दीपक और 108 कमल के फूलों से संधि पूजा हुई। भक्तों ने निर्जला व्रत रखकर पुष्पांजलि अर्पित की। मां दुर्गा को भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया गया। शाम को संध्या आरती और धुनुची नृत्य हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।

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