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ज्ञान भारती इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जाना पुलिस के कार्य का तरीका

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 06:29 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 06:29 PM IST







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ज्ञान भारती इंटर कॉलेज की छात्राओं ने थाना भ्रमण कर जानकारी हासिल की कि पुलिस किस तरह काम करती है। इंस्पेक्टर व एसएसआई ने हवालात, कम्प्यूटर कक्ष, रिसेप्शन, डाक कार्यालय, साइबर सैल को दिखाकर बताया कि यहां पर क्या-क्या काम होतेे हैं। ... और पढ़ें

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