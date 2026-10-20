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शिवसेना ने विजयदशमी पर किया शस्त्र पूजन

Tue, 20 Oct 2026 07:53 PM IST
Vimal Sharma
Vimal Sharma Vimal Sharma
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:53 PM IST
Shiv Sena performed shastra pujan on Vijayadashami
शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा के आह्वान पर विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। जिला प्रमुख नन्हें चौधरी ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया था।
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