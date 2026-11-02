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मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित

Vimal Sharma

Updated Mon, 02 Nov 2026 07:03 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 07:03 PM IST







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उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समर्थकों ने स्वागत किया। ... और पढ़ें

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