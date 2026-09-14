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मुरादाबाद के रामपुर दौराहे स्थित आरएच फर्म में लगी भीषण आग

Vimal Sharma

Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 12:55 PM IST

रामपुर दौराहे स्थित आरएच फर्म में सोमवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। ... और पढ़ें

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