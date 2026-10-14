{"_id":"6acf4fc8544a0cc11106e381","slug":"video-ed-registers-case-against-azam-khan-matter-linked-to-the-construction-of-jauhar-university-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम खां के खिलाफ ईडी ने दर्ज कराई रिपोर्ट, जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ा है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में 416.14 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब न मिलने के मामले में ईडी ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ अजीमनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय के उप निदेशक पीयूष एस. थोरेट की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर में पांच आरोपियों का उल्लेख है।

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