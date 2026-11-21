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जननायक एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला यात्री और जीआरपी के एस्कॉर्ट सिपाहियों के बीच मारपीट हो गई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के जीआरपी ने रिपोर्ट कर ली है। एसपी रेलवे आशुतोष शुक्ला के ने बताया कि सिपाही ललित सागर और अजय कुमार ने विवाद शांत कराने का प्रयास किया था। आरोप है कि महिला और उसके साथ मौजूद लोगों ने सिपाहियों से मारपीट की, वर्दी फाड़ दी और मोबाइल छीन लिए। बचाव के दौरान सिपाही के धक्के से महिला नीचे गिर गई और चूड़ी के कांच से उसके माथे पर चोट लग गई। जीआरपी थाने में सिपाही ललित सागर ने चार महिलाओं और दो युवकों समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बिहार निवासी चंदन ठाकुर और पिक्कू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उधर बिहार के मोतिहारी की रहने वाली महिलाओं का कहना है कि 18 नवंबर की रात में जननायक एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी। इसी दौरान सिपाहियों ने उन्हें सीट से उठाने का प्रयास किया। उन्होंने उठने से मना किया तो सिपहिया उनके साथ मारपीट की।

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