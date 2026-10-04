श्रीमद्भागवत कथा से पहले निकली भव्य कलश यात्रा

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डबल फाटक क्षेत्र में श्रीमद्भागवत कथा के शुभारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर श्रद्धापूर्वक भाग लिया। भजनों की धुन पर महिलाएं झूमती नजर आईं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

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