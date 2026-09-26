{"_id":"6ab7f7178f336eefb30ce401","slug":"video-waterlogging-in-underpass-after-heavy-rain-traffic-disrupted-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"तेज बारिश के बाद अंडरपास में जलभराव, आवागमन प्रभावित; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पिरल्लीपुर अंडरपास में शनिवार को करीब आधे घंटे हुई तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया। अंडरपास में पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से समस्या और बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने जल्द पानी निकालने की मांग की।

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