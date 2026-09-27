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Mirzapur News: हाईवे के नीचे नो एंट्री में वाहन जाने देने पर 3 कांस्टेबल निलंबित

Sun, 27 Sep 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:01 AM IST
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Three constables suspended for allowing vehicles into a 'no-entry' zone beneath the highway.
मिर्जापुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा हाईवे के नीचे नो एंट्री में वाहन निकलवाने के मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने तीन कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। इनमें बरकछा चौकी के मो. अंसार और आशुतोष औश्र यातायात विभाग के तेजु सिंह यादव हैं।
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मिली जानकारी के मुताबिक बरकछा हाईवे के पास नो एंट्री लगी है। नो एंट्री के समय बड़े वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए देहात कोतवाली की बरकछा चौकी के साथ ही यातायात विभाग से कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। तीन दिन पहले एक गाड़ी नो एंट्री में निकली, इसे लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि वहां तैनात पुलिसकर्मी पैसे लेकर नो एंट्री के समय वाहनों को छोड़ते हैं।
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने देहात कोतवाली की बरकछा चौकी के मो. अंसार और आशुतोष तथा यातायात विभाग के तेजु सिंह यादव को निलंबित कर दिया। माना जा रहा है कि अवैध वसूली के आरोप में कार्रवाई की गई है।
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यातायात प्रभारी विवेकानंद सिंह ने बताया कि नो एंट्री में गाड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने देहात कोतवाली के दो और यातायात विभाग के एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। संवाद
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