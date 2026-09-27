फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Gangster Act invoked against 4 members of the Sansi gang.

Mirzapur News: सांसी गैंग के 4 बदमाशों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

Sun, 27 Sep 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act invoked against 4 members of the Sansi gang.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मिर्जापुर। ट्रेनों में यात्रियों के बैग और सूटकेस चीरकर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय सांसी गैंग के चार बदमाशों पर जीआरपी प्रभारी राजेश वर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई। जिन पर गैंगस्टर लगा है उनमें हरियाणा के रोहतक निवासी सुरेंद्र राजपूत, जॉनी, मुकेश कुमार और सुरेंद्र (पहले आरोपी का हमनाम) शामिल हैं।
27 जुलाई को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर राजगीर जनता एक्सप्रेस से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कार्रवाई के लिए गैंग की गतिविधियों और आरोपियों के पहले के आपराधिक रिकॉर्ड को भी आधार बनाया गया है।
विज्ञापन

जीआरपी प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि 27 जुलाई को मिर्जापुर स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने राजगीर जनता एक्सप्रेस के बी-2 कोच से सुरेंद्र, जॉनी, मुकेश और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपियों के पास से पांच चोरी के मोबाइल, दो अंगूठियां, तीन पायल और 4,900 रुपये जब्त किए गए थे। चारों के खिलाफ पहले भी कई जिलों के जीआरपी थानों में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। सूजे से ट्रॉली, सूटकेस को खोल कर कीमती सामान गायब कर देते थे : पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि सांसी गैंग के बदमाश समूह बनाकर ट्रेनों में निशाना बनाते थे। सूजे से ट्रॉली बैग और सूटकेस की चेन खोलकर आभूषण, मोबाइल और अन्य कीमती सामान निकाल लेते हैं। ट्रेन के रुकने के दौरान सामान उतारने में मदद करने के बहाने भी चोरी करते थे। गिरोह में बैग खोलने में माहिर सदस्य को मशीन कहा जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed