विंध्यधाम: गर्भगृह और साधना स्थल पर टपक रहा पानी, लगातार बारिश से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी

मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश के बीच मां विंध्यवासिनी गर्भगृह से लेकर मंदिर छत पर बने साधना स्थल में पानी टपक रहा है। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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