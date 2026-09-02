विंध्यधाम: गर्भगृह और साधना स्थल पर टपक रहा पानी, लगातार बारिश से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 02 Sep 2026 03:23 PM IST
सार
मिर्जापुर में लगातार बारिश से लोगों की दुश्वारियां तो बढ़ी ही हैं, मंदिरों और स्कूलों का हाल भी बेहाल है। विंध्यधाम में गर्भगृह और साधना स्थल पर बारिश का पानी टपक रहा है।
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विस्तार
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मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश के बीच मां विंध्यवासिनी गर्भगृह से लेकर मंदिर छत पर बने साधना स्थल में पानी टपक रहा है। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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विंध्य कॉरिडोर के प्रथम गेट के आसपास दीवारों के सहारे अंदर पानी रिस रहा था। द्वितीय तल पर फॉल्स सीलिंग के बीच जगह-जगह पानी टपकने फर्श पानी से भीगे रहे।
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परिक्रमा पथ पर ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां पानी न फैला हो। फर्श पर बनीं फिसलन से दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।