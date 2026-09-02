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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Vindhyachal mandir Water dripping in sanctum sanctorum and the meditation area in Mirzapur

विंध्यधाम: गर्भगृह और साधना स्थल पर टपक रहा पानी, लगातार बारिश से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी

Wed, 02 Sep 2026 03:23 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 02 Sep 2026 03:23 PM IST
सार

मिर्जापुर में लगातार बारिश से लोगों की दुश्वारियां तो बढ़ी ही हैं, मंदिरों और स्कूलों का हाल भी बेहाल है। विंध्यधाम में गर्भगृह और साधना स्थल पर बारिश का पानी टपक रहा है।

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Vindhyachal mandir Water dripping in sanctum sanctorum and the meditation area in Mirzapur
विंध्याचल धाम में गर्भगृह और साधना स्थल पर टपक रहा पानी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मिर्जापुर में मूसलाधार बारिश के बीच मां विंध्यवासिनी गर्भगृह से लेकर मंदिर छत पर बने साधना स्थल में पानी टपक रहा है। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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विंध्य कॉरिडोर के प्रथम गेट के आसपास दीवारों के सहारे अंदर पानी रिस रहा था। द्वितीय तल पर फॉल्स सीलिंग के बीच जगह-जगह पानी टपकने फर्श पानी से भीगे रहे। 
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परिक्रमा पथ पर ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां पानी न फैला हो। फर्श पर बनीं फिसलन से दर्शन पूजन में श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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