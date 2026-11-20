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विंध्याचल धाम में 151 बटुकों का हुआ उपनयन संस्कार, वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा आश्रम; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 12:46 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 12:46 AM IST







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देवोत्थान एकादशी पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, महर्षि आश्रम विंध्याचल धाम में 151 वैदिक बटुकों का उपनयन संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ। आयोजन में विभिन्न राज्यों से पहुंचे अभिभावकों और परिजनों ने अपने बटुकों को आशीर्वाद दिया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरे आश्रम में उत्सवी माहौल रहा। ... और पढ़ें

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