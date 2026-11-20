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बरियाघाट पर 2100 दीपों से जगमगाई गंगा की धारा, आतिशबाजी से गूंजा आसमान; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 12:46 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 12:46 AM IST







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प्रबोधिनी एकादशी पर नगर के बरियाघाट पर 2100 से अधिक दीप जलाए गए। दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठा। इस दौरान गंगा आरती के साथ भव्य भक्तिमय माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने पटाखे जलाकर जमकर आतिशबाजी की। रोशनी और भक्ति के संगम ने घाट की छटा देखते ही बन रही थी। ... और पढ़ें

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