{"_id":"6a90453809260454550ca0de","slug":"video-sdm-raids-khoya-market-spurious-product-seized-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"खोवा मंडी में एसडीएम का छापा, नकली माल बरामद; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षा बंधन से एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को चुनार दुर्गा जी मोड़ स्थित खोवा मंडी में एसडीएम अनेग सिंह ने खाद्य विभाग की टीम के साथ छापा मारी किया।इस दौरान मंडी में बिक्री के लिए रखा गया लगभग नौ क्विंटल मिलावटी खोवा मौके पर पाया गया। जिसे मंडी के पास ही स्थित खाली भूमि में जेसीबी से गड्ढा खोदवाकर उसमें डालकर उसे नष्ट कराया गया।

... और पढ़ें