स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: बच्चा वार्ड में चल रहा काम, 36 से घटकर हो गए 18 बेड, एक पर दो से तीन बच्चे भर्ती

मौसम में बदलाव के चलते इस समय वायरल बुखार से लेकर अन्य बीमारियों की चपेट में आने के कारण बीमार बच्चों की संख्या बढ़ गई है। उधर, बच्चा वार्ड में बेड की संख्या घट गई है। मंडलीय अस्पताल में 20 दिनों से बच्चा वार्ड में अग्निशमन संबंधी कार्य चल रहे हैं। इसके चलते बच्चा वार्ड के मरीजों को वृद्धजन वार्ड (जिरियाट्रिक) व पुराने डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया है। जहां सिर्फ 18 बेड हैं। हालत यह है कि एक बेड पर दो से तीन बच्चे भर्ती हैं। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

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मंडलीय अस्पताल में इस समय अग्निशमन संबंधी कार्य चल रहे हैं। पिछले 20 दिनों से बच्चा वार्ड में भी कार्य चल रहा है। अस्पताल में बच्चों के लिए 36 बेड का वार्ड बच्चा वार्ड है। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने पर तो वैसे ही 36 बेड कम पड़ते थे और अब वार्ड में कार्य होने के चलते बेड की संख्या 36 से घटकर 18 हो गई है। विज्ञापन



इसमें 12 बेड वृद्धजन वार्ड (जिरियाट्रिक) और छह बेड पुराने डेंगू वार्ड के लिए गए हैं। इन 18 बेड पर इस समय 36 से 40 बच्चे भर्ती रह रहे हैं। इसमें वायरल बुखार, डायरिया, पेट दर्द आदि के मरीज भर्ती हैं। बेड से ज्यादा मरीज होने पर एक बेड पर दो से तीन बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर दो से तीन बच्चे भर्ती हैं। बच्चा वार्ड हमेशा संवेदनशील रहता है। ऐसे में विभिन्न रोगों से पीड़ित होने के बाद एक बेड पर दो से तीन बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मंडलीय अस्पताल में इस समय अग्निशमन संबंधी कार्य चल रहे हैं। पिछले 20 दिनों से बच्चा वार्ड में भी कार्य चल रहा है। अस्पताल में बच्चों के लिए 36 बेड का वार्ड बच्चा वार्ड है। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने पर तो वैसे ही 36 बेड कम पड़ते थे और अब वार्ड में कार्य होने के चलते बेड की संख्या 36 से घटकर 18 हो गई है।इसमें 12 बेड वृद्धजन वार्ड (जिरियाट्रिक) और छह बेड पुराने डेंगू वार्ड के लिए गए हैं। इन 18 बेड पर इस समय 36 से 40 बच्चे भर्ती रह रहे हैं। इसमें वायरल बुखार, डायरिया, पेट दर्द आदि के मरीज भर्ती हैं। बेड से ज्यादा मरीज होने पर एक बेड पर दो से तीन बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। एक बेड पर दो से तीन बच्चे भर्ती हैं। बच्चा वार्ड हमेशा संवेदनशील रहता है। ऐसे में विभिन्न रोगों से पीड़ित होने के बाद एक बेड पर दो से तीन बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है।

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