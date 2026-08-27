{"_id":"6a9040738964b22143073f14","slug":"video-10-foot-long-crocodile-emerges-from-well-after-three-days-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"तीन दिन बाद कूप से बाहर निकला दस फीट लंबा मगरमच्छ; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमोई ग्राम पंचायत के सिवान में किसान के खेत स्थित कूप में गिरे विशालकाय मगरमच्छ को वन विभाग ने तीन दिन के अथक प्रयास के बाद गुरुवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शाम करीब पांच बजे ग्रामीणों की मदद से करीब 10 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ के कुएं में गिरने से ग्रामीणों में दहशत बनी थी।

... और पढ़ें