गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान, VIDEO

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विंध्याचल क्षेत्र के शिवपुर गंगा घाट स्थित श्रीराम गया घाट पर शनिवार को श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक पिंडदान किया। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। लोगों ने गंगा स्नान के बाद विधि-विधान से पिंडदान और तर्पण किया। इस दौरान घाट पर धार्मिक अनुष्ठान का माहौल बना रहा।

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