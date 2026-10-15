सीएम योगी ने विंध्याचल धाम में किए दर्शन- पूजन

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सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार की सुबह मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर विंध्याचल के मोतिया झील हेलीपैड पर उतरा। सीएम मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन- पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कालीखोह मंदिर मोड़ स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां पर सीएम शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।

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