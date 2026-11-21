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मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई किसानों की चिंता, धान की फसल बचाने में जुटे; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:38 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:38 PM IST







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पड़री क्षेत्र में शनिवार सुबह अचानक मौसम बदलने और बूंदाबांदी से किसानों की चिंता बढ़ गई। आसमान में बादल छाने से खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल को भीगने से बचाने के लिए किसान जुटे रहे। वहीं, धान की मड़ाई के लिए थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ... और पढ़ें

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