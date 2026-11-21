{"_id":"6b01de14ecc403114602fee1","slug":"video-warning-issued-lekhpal-following-complaints-from-villagers-of-kotwa-pandey-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोटवां पांडेय के ग्रामीणों की शिकायत पर लेखपाल को दी चेतावनी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मिर्जापुर जिले की चारों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। मड़िहान में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने फरियाद सुनी। कोटवां पांडेय के ग्रामीणों ने शिकायत की कि दूसरे क्षेत्र के लेखपाल ने जोखू का मकान गिरवा दिया है और अब उनके मकान गिराने की भी बात कही जा रही है। इस पर डीएम ने संबंधित लेखपाल को 48 घंटे के अंदर वृद्ध का मकान बनवाने का निर्देश दिया। ऐसा न होने पर जेल भेजने की चेतावनी दी। सिरसी डूब की जमीन के पट्टा आवंटन में धांधली की शिकायत पर जिलेदार को चेतावनी देते हुए जांच टीम गठित की।

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