यूपी: मेरठ में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में पांच अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्टस स्टेडियम में होमगार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस दौरान दौड़ लगाते समय शामली के अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल में अंकुत की मौत हो गई, जबकि सचिन वेंटिलेटर पर है। बाकी तीनों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अंकुत के परिजनों का कहना था कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है, हम पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं।

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