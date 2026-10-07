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मेरठ में विकसित भारत संकल्प सभा, सुधांशु त्रिवेदी और नवाब सिंह नागर भी पहुंचे

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST







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मेरठ के सर्किट हाउस के बाहर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा में भाजपा विधायक और नेता जुटे। कार्यक्रम स्थल पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर भी पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी रही। ... और पढ़ें

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