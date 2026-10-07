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Meerut: ऋषभ स्कूल में सौरभ सागर महाराज के प्रवचन, बोले- विरासत में धन मिल सकता है, ज्ञान नहीं

Dimple Sirohi

Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 11:21 AM IST







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मेरठ के ऋषभ स्कूल में सौरभ सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए स्कूल के बच्चे और जैन समाज के लोग मौजूद रहे। महाराज ने कहा कि विरासत में धन, काम और पैसा मिल सकता है, लेकिन ज्ञान विरासत में नहीं मिलता। ज्ञान स्कूल और शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना व्यक्ति किसी काम का नहीं है। ... और पढ़ें

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