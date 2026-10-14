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सौरभ हत्याकांड: सजा पर नजर, कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की तीखी बहस, अभियोजन पक्ष ने की फांसी की मांग
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में बुधवार को दोषी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की सजा को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायालय के सामने अपनी-अपनी दलीलें रखीं और मामले के विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिए। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से फांसी की मांग की जबकि बचाव पक्ष ने दो बेटियों के भविष्य का हवाला दिया। सजा की घड़ी नजदीक आने के साथ ही कचहरी परिसर में हलचल और लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। अब सभी की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
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