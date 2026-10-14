वेस्ट यूपी राजनीति: इमरान मसूद की बदली भूमिका से कांग्रेस को उम्मीद, एमएलसी चुनाव में भाजपा-सपा आमने-सामने

स्नातक एमएलसी सीट पर भी कई उम्मीदवार मैदान में

स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा ने वर्तमान एमएलसी दिनेश गोयल और सपा ने प्रमेंद्र भाटी एडवोकेट को उम्मीदवार बनाया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट से डॉ. अमित जैन और ठकुराई गुट से डॉ. राहुल कुशवाहा भी चुनाव मैदान में हैं।



पहले कांग्रेस से टिकट का दावा करने वाले विक्रांत वशिष्ठ एडवोकेट ने भी अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस सीट पर भी कांग्रेस समेत अन्य दलों की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार नहीं उतारे जाने की जानकारी है।



शिक्षक संगठनों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम

शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के अलावा शिक्षक संगठनों से जुड़े उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी मुकाबले में राजनीतिक दलों के संगठन के साथ शिक्षक संगठनों की सक्रियता और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत समर्थन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है।



दोनों सीटों पर मुकाबले की तस्वीर नामांकन, चुनाव प्रचार और मतदाताओं के रुझान के साथ और स्पष्ट होगी। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा और सपा ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कई अन्य दलों ने चुनाव से दूरी बनाई है।