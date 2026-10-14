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नीले ड्रम कांड में फैसला आज: सौरभ के कत्ल के खुलासे से दोषी तक, कैसे साहिल-मुस्कान ने की क्रूरता?; टाइमलाइन

Wed, 14 Oct 2026 11:27 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 14 Oct 2026 11:27 AM IST
सार

मेरठ के नीले ड्रम कांड में आज आरोपी साहिल और मुस्कान को गुनाहों की सजा मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर को दोषी करार दिया था। तीन मार्च 2025 की रात मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। पढ़ें हत्या के खुलासे से दोषी करार होने तक की पूरी टाइमलाइन।

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Meerut Blue Drum Murder Case: Timeline of Saurabh Rajput Murder to Muskan and Sahil Conviction
Meerut Blue Drum Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
मेरठ के सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को आज उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था। 


तीन मार्च 2025 की रात दोनों ने सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से चिन दिए थे। फिर दोनों हिमाचल प्रदेश में घूमने चले गए थे। इस वारदात की देश भर में चर्चा थी।
 
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Meerut Blue Drum Murder Case: Timeline of Saurabh Rajput Murder to Muskan and Sahil Conviction
प्लास्टिक का वह ड्रम जिसमें हत्या कर शव को रखकर सीमेंट से सील किया गया - फोटो : संवाद
सोशल मीडिया पर तरह-तरह मीम बने थे। इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी से 2016 में प्रेम विवाह किया था। सौरभ लंदन में नौकरी करते थे और पत्नी मुस्कान मेरठ में किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान के अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से करीबी संबंध बन गए। 

 
Meerut Blue Drum Murder Case: Timeline of Saurabh Rajput Murder to Muskan and Sahil Conviction
meerut murder - फोटो : अमर उजाला
24 फरवरी 2025 को सौरभ अपनी छह साल की बेटी और पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से आए थे। इस दौरान सौरभ को मुस्कान और साहिल शुक्ला के संबंधों की भनक लग गई थी और वह विरोध करने लगा था। संबंधों में बाधा बनने पर मुस्कान ने नशे की गोलियां देने के बाद प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की तीन मार्च 2025 की रात हत्या कर दी थी।
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Meerut Blue Drum Murder Case: Timeline of Saurabh Rajput Murder to Muskan and Sahil Conviction
मुस्कान रस्तोगी - फोटो : संवाद
साक्ष्य मिटाने के लिए की क्रूरता
साक्ष्य मिटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने क्रूरता की हद पार कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने सौरभ के सिर को चाकू और उस्तरे से धड़ से अलग कर दिया। दोनों हाथों की कलाइयां काट दीं। इसके बाद बाजार से अनाज रखने के बहाने नीला प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट, बालू और डस्ट खरीदकर लाए। 
 
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Meerut Blue Drum Murder Case: Timeline of Saurabh Rajput Murder to Muskan and Sahil Conviction
वह ड्रम जिसमें रखा गया शव - फोटो : संवाद
सौरभ के शव के कटे हुए टुकड़ों को पॉलिथीन में लपेटकर नीले ड्रम में रख दिया। दुर्गंध रोकने के लिए ड्रम के ऊपर सीमेंट और डस्ट का भारी घोल डालकर उसे चिन दिया था।
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