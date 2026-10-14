1 of 16 meerut murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





मुस्कान रस्तौगी की पति से बेवफाई और प्रेमी साहिल शुक्ला के संग मिलकर की क्रूरता सुनकर आज भी लोग सहम जाते हैं। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने पुलिस को चकमा देने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कई साजिशें रचीं। पुलिस ने इन साजिशों को साक्ष्य और गवाहों की कड़ियों को जोड़ा और अभियोजन पक्ष ने इन्हें सिलसिलेवार ढंग से अदालत में पेश किया। मेरठ के नीले ड्रम कांड में आज आरोपी साहिल और मुस्कान को गुनाहों की सजा मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर को दोषी करार दिया था। तीन मार्च 2025 की रात मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी।

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2 of 16 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जांच अधिकारी निरीक्षक रमाकांत पचौरी ने अमर उजाला को बताया कि दोनों गुनहगारों पर उनकी साजिशों से ही कानून का फंदा कसता चला गया। वारदात के दौरान ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी रहे रमाकांत पचौरी (वर्तमान में क्राइम ब्रांच में) ने बताया कि बबलू ने 18 मार्च को उन्हें सूचना दी थी कि उनका भाई सौरभ लापता है।

3 of 16 मुस्कान और साहिल की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्हें शक है कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुस्कान और फिर साहिल शुक्ला को उनके घर से हिरासत में लिया। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई।





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4 of 16 हत्यारा साहिल और मुस्कान। - फोटो : अमर उजाला

दोनों ने पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। बाद में दोनों ने न केवल सौरभ की हत्या करने का अपराध कबूल किया बल्कि शव आदि बरामद भी कराए थे। दोनों ने बताया कि दोनों ने पहले शव के टुकड़े कर एक ब्रीफकेस में रख दिए थे।





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5 of 16 सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला