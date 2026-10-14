मुस्कान रस्तौगी की पति से बेवफाई और प्रेमी साहिल शुक्ला के संग मिलकर की क्रूरता सुनकर आज भी लोग सहम जाते हैं। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने पुलिस को चकमा देने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कई साजिशें रचीं। पुलिस ने इन साजिशों को साक्ष्य और गवाहों की कड़ियों को जोड़ा और अभियोजन पक्ष ने इन्हें सिलसिलेवार ढंग से अदालत में पेश किया।
मेरठ नीले ड्रम कांड में सजा पर फैसला आज: अपने ही जाल में फंसते गए साहिल और मुस्कान; इस एक शब्द से गहराया था शक
जेपी शर्मा, अमर उजाला, मेरठ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 14 Oct 2026 09:46 AM IST
सार
मेरठ के सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को आज उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था। तीन मार्च 2025 की रात दोनों ने सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से चिन दिए थे। फिर दोनों हिमाचल प्रदेश में घूमने चले गए थे। इस वारदात की देश भर में चर्चा थी।
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