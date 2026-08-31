{"_id":"6a957f1bb634e7cd2408dec8","slug":"video-road-in-dilapidated-condition-opposite-begampul-metro-station-massive-potholes-pose-a-serious-hazard-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: बेगमपुल मेट्रो स्टेशन के सामने खस्ता हाल में सड़क, बड़े-बड़े गढ्ढों से आफत में आई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल बेगमपुल मेट्रो स्टेशन से जीरो माइल तक सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। पूरे मार्ग पर जगह-जगह सैकड़ों गहरे गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जानलेवा खतरा बने हुए हैं। आए दिन दोपहिया वाहन सवार गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। मार्ग से हजारों लोग, स्कूली बच्चे, एंबुलेंस और भारी वाहन गुजरते हैं, इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो गड्ढों का पैचवर्क कराया जा रहा है और न ही सड़क की मरम्मत की जा रही है। शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। गड्ढों से बचने के दौरान वाहन चालकों के बीच टक्कर का खतरा भी बना रहता है। हादसों के बाद भी सड़क की सुध नहीं ली जा रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा?

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