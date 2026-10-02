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मेरठ: सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन में क्वार्टर फाइनल मुकाबले, हरियाणा और दिल्ली के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

Dimple Sirohi

Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 02:14 PM IST







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मेरठ के राधा गोविंद पब्लिक स्कूल में चल रही सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में हरियाणा और दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में करीब 800 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता 9 अक्टूबर तक चलेगी। ... और पढ़ें

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