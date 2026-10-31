मेरठ: आरटीओ कार्यालय में लगा परिवहन मेला, टैक्स छूट और लाइसेंस समेत दस्तावेजों की समस्याओं का हुआ समाधान

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मेरठ के आरटीओ कार्यालय में शनिवार को एक दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया गया। इसमें टैक्स छूट, वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेजों में मोबाइल नंबर से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। मेले का उद्घाटन डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरिशंकर ने किया। इस दौरान आरटीओ अमरीश कुमार, आरटीओ प्रशासन अनीता सिंह, एआरटीओ प्रशासन विकास यादव और सुधांशु रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मेले में इलेक्ट्रिक वाहन आकर्षण का केंद्र बने रहे।

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