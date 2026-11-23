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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर मेरठ और मुजफ्फरनगर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर शोक जताया गया। मेरठ में भाजपा नेता हसीन यासीन ने एक मदरसे में सामूहिक दुआ कराई। इसमें हाफिज कुरान के बच्चे और मौलवी शामिल हुए। बच्चों ने हाथ उठाकर सावित्री देवी की आत्मा की शांति और मगफिरत के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मदरसे में उनकी तस्वीर वाला बैनर भी लगाया गया। वक्ताओं ने कहा कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है और धर्म-मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। वहीं, मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संगठन की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री की मां के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गई। सभा में संगठन अध्यक्ष निर्दोष जैन सहित भानू शर्मा, संजीव गोयल, अनूप गोयल, विपुल विक्रम सिंह, रजत गोयल, डॉ. रणजीत गोरसी, कपिल मित्तल, केपी सिंह और सुशील वर्मा मौजूद रहे।

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