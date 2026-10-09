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Meerut: प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत बच्चों को बांटे कपड़े के थैले, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की पन्नी के बहिष्कार की अपील

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 AM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 11:53 AM IST







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सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘सेवा मेरा योगदान’ पहल के तहत प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोहनपुरा स्थित प्राथमिक कन्या पाठशाला के बच्चों को कपड़े के थैले वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की पन्नी पर्यावरण के लिए अभिशाप है और इसके उपयोग को समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार कर कपड़े और जूट से बने थैलों का इस्तेमाल करने की अपील की। ... और पढ़ें

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