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एमएलसी चुनाव: सपा के परविंदर भाटी और नितिन तोमर ने दाखिल किया पर्चा, कांग्रेस के विक्रांत वशिष्ठ ने भी किया नामांकन

Dimple Sirohi

Updated Mon, 05 Oct 2026 03:45 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 03:45 PM IST







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मेरठ में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्य चुनाव के नामांकन को लेकर सोमवार को कमिश्नरी कार्यालय में दिनभर गहमागहमी रही। समाजवादी पार्टी के परविंदर भाटी ने स्नातक और डॉ. नितिन तोमर ने शिक्षक खंड से नामांकन किया। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत वशिष्ठ ने भी समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। ... और पढ़ें

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