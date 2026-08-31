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Meerut: दूसरे समुदाय के आरोपियों ने युवक को पीटा, हिंदू संगठन का थाने पर हंगामा

मेरठ ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 03:16 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 03:16 PM IST







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ईदगाह चौराहे के पास दूसरे समुदाय के युवकों के साथ एक युवती जा रही थी। एक युवक ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उसे पीट दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोग सूचना पर पहुंच गए और थाना देहली गेट में हंगामा कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। ... और पढ़ें

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