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मेरठ: संत रविदास की 650वीं जयंती पर रामलीला मैदान में समरसता संकल्प यात्रा, डिप्टी सीएम के आगमन से दिल्ली रोड पर लगा जाम

Dimple Sirohi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST







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मेरठ के रामलीला मैदान में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के पहुंचने से पहले दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बन गई। ... और पढ़ें

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