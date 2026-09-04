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मेरठ: सूरजकुंड पर सजी भगवान कृष्ण की झांकी, कलाकारों ने किया मयूर नृत्य

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 09:27 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 09:27 PM IST







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जन्माष्टमी पर पूरा शहर कृष्ण की भक्ति में झूम उठा। मंदिर सजाए गए और जगह-जगह झांकियों ने मन मोह लिया। सूरजकुंड पर लगी झांकी में कलाकारों ने मयूर नृत्य किया। श्रद्धालुओं ने नृत्य देख श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। ... और पढ़ें

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