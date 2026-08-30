{"_id":"6a93f87bec846109700d0329","slug":"video-meerut-sports-festival-at-baleram-inter-college-athletes-showcase-their-prowess-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बालेराम इंटर कॉलेज में खेल महोत्सव, खिलाड़ियों ने दिखाया दम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक स्थित बालेराम इंटर कॉलेज में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने खो-खो, बास्केटबॉल और स्केटिंग प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।

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