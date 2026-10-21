Meerut: दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला की धूम, 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव में दिखा बंगाली संस्कृति और नारी शक्ति का संगम

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मेरठ की बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति में 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत विजयादशमी पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर सुख, सौभाग्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। लाल सिंदूर के रंगों से सजे इस आयोजन में बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिली। महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर आपसी स्नेह, एकता और मां दुर्गा के प्रति अटूट आस्था का संदेश दिया।

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