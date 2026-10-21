Para Asian Games: मेरठ के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, आयुष ने जीता गोल्ड, अनुभव ने कांस्य पर जमाया कब्जा
जापान में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में मेरठ के आयुष वर्मा ने एफ-53 शॉटपुट में 8.16 मीटर के प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। अनुभव चौधरी ने टी-35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया।
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मेरठ के पैरा एथलीटों ने जापान में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। आयुष वर्मा ने एफ-53 श्रेणी के शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि छुर गांव निवासी अनुभव चौधरी ने टी-35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। आयुष ने शॉटपुट में 8.16 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, अनुभव ने 12.72 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों से मेरठ में खुशी का माहौल है।
आयुष वर्मा ने शॉटपुट में 8.16 मीटर के प्रदर्शन से जीता स्वर्ण
जापान में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में मेरठ के आयुष वर्मा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। बुधवार को उन्होंने एफ-53 श्रेणी की शॉटपुट स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस दौरान आयुष ने 8.16 मीटर की दूरी तय की और पहला स्थान प्राप्त किया।
आयुष का प्रदर्शन प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने शॉटपुट में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले मंगलवार को भी आयुष ने प्रतियोगिता में पदक जीता था। उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था।
लगातार दो स्पर्धाओं में पदक जीतने से आयुष की उपलब्धि चर्चा में रही। मंगलवार को भाला फेंक में रजत पदक जीतने के बाद बुधवार को शॉटपुट में स्वर्ण पदक हासिल करना उनके लिए एक और बड़ी सफलता रही।
अनुभव चौधरी ने 100 मीटर दौड़ में जीता कांस्य पदक
मेरठ के छुर गांव निवासी अनुभव चौधरी ने भी पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। अनुभव ने टी-35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में प्रतिभाग किया। उन्होंने निर्धारित दूरी 12.72 सेकंड में पूरी की और कांस्य पदक अपने नाम किया।
अनुभव की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद उनके गांव और मेरठ में खुशी का माहौल रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतना उनके खेल प्रदर्शन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुभव ने 100 मीटर दौड़ में अपनी स्पर्धा पूरी करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
पैरा एशियन गेम्स में आयुष वर्मा और अनुभव चौधरी की पदक जीतने की उपलब्धियों से मेरठ के खिलाड़ियों की चर्चा रही। एक ही दिन में जिले के दो पैरा एथलीटों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में पदक जीतकर अपनी सफलता दर्ज कराई।
अनुभव की उपलब्धि पर गांव में खुशी, परिजनों को दी बधाई
अनुभव चौधरी के कांस्य पदक जीतने पर उनके परिजनों और गांव के लोगों ने खुशी जताई। उनकी उपलब्धि से छुर गांव में उत्साह का माहौल रहा। अनुभव के मामा और राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के वरिष्ठ नेता सुनील रोहटा ने भी उनकी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।
सुनील रोहटा सुबह ही गांव पहुंचे और अनुभव के परिजनों को बधाई दी। उन्होंने मेरठ के खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए कहा कि जिले के खिलाड़ी लगातार खेलों में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार भी उनका साथ दे रही है।