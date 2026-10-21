Para Asian Games: मेरठ के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, आयुष ने जीता गोल्ड, अनुभव ने कांस्य पर जमाया कब्जा

मेरठ के पैरा एथलीटों ने जापान में चल रहे पैरा एशियन गेम्स में दूसरे दिन भी शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। आयुष वर्मा ने एफ-53 श्रेणी के शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि छुर गांव निवासी अनुभव चौधरी ने टी-35 श्रेणी की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। आयुष ने शॉटपुट में 8.16 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं, अनुभव ने 12.72 सेकंड में दौड़ पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों से मेरठ में खुशी का माहौल है।

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