Bijnor: दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 किशोरों पर गुलदार का हमला, दो घायल; लक्की की सूझबूझ से बची जान

बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में दशहरा मेला देखकर बाइक से घर लौट रहे तीन किशोरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। मंगलवार रात करीब सात बजे मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास हुई इस घटना में दो किशोर घायल हो गए। बाइक चला रहे 17 वर्षीय लक्की ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और बाइक की रफ्तार बढ़ाकर बिना रोके आगे निकल गया। गुलदार के पंजे लगने से यश और रेहान के पैरों में चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी को लेकर लोगों में दहशत है। बाइक सवार लक्की ने दावा किया कि वहां चार गुलदार थे।

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दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे तीनों किशोर

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा सिक्का वाला निवासी यश (13), रेहान (16) और लक्की (17) मंगलवार को एक ही बाइक पर सवार होकर बढ़ापुर में दशहरा मेला देखने गए थे। मेला देखने के बाद रात करीब सात बजे तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। विज्ञापन



बताया गया कि जब वे ग्राम मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास पहुंचे तो खंभे के नजदीक बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बाइक पर सवार तीनों किशोर घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और गुलदार ने बाइक सवारों को निशाना बनाया। दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे तीनों किशोरजानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा सिक्का वाला निवासी यश (13), रेहान (16) और लक्की (17) मंगलवार को एक ही बाइक पर सवार होकर बढ़ापुर में दशहरा मेला देखने गए थे। मेला देखने के बाद रात करीब सात बजे तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे।बताया गया कि जब वे ग्राम मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास पहुंचे तो खंभे के नजदीक बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बाइक पर सवार तीनों किशोर घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और गुलदार ने बाइक सवारों को निशाना बनाया।

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