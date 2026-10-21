Bijnor: दशहरा मेला देखकर लौट रहे 3 किशोरों पर गुलदार का हमला, दो घायल; लक्की की सूझबूझ से बची जान
बिजनौर के बढ़ापुर में दशहरा मेला देखकर लौट रहे तीन किशोरों की बाइक पर गुलदार ने हमला कर दिया। यश और रेहान घायल हुए, जबकि लक्की बाइक की रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल गया। दोनों घायलों का नगीना सीएचसी में उपचार हुआ।
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बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में दशहरा मेला देखकर बाइक से घर लौट रहे तीन किशोरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। मंगलवार रात करीब सात बजे मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास हुई इस घटना में दो किशोर घायल हो गए। बाइक चला रहे 17 वर्षीय लक्की ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और बाइक की रफ्तार बढ़ाकर बिना रोके आगे निकल गया। गुलदार के पंजे लगने से यश और रेहान के पैरों में चोटें आईं। दोनों को उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी को लेकर लोगों में दहशत है। बाइक सवार लक्की ने दावा किया कि वहां चार गुलदार थे।
दशहरा मेला देखकर लौट रहे थे तीनों किशोर
जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम टांडा सिक्का वाला निवासी यश (13), रेहान (16) और लक्की (17) मंगलवार को एक ही बाइक पर सवार होकर बढ़ापुर में दशहरा मेला देखने गए थे। मेला देखने के बाद रात करीब सात बजे तीनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे।
बताया गया कि जब वे ग्राम मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास पहुंचे तो खंभे के नजदीक बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बाइक पर सवार तीनों किशोर घबरा गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और गुलदार ने बाइक सवारों को निशाना बनाया।
लक्की ने नहीं रोकी बाइक, रफ्तार बढ़ाकर निकला आगे
हमले के दौरान बाइक चला रहे लक्की ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाई। उसने बाइक रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और बिना रुके आगे निकल गया। इस दौरान गुलदार के पंजे लगने से यश और रेहान के पैरों में चोटें आईं।
लक्की की सूझबूझ से तीनों किशोर वहां से निकलने में सफल रहे। हालांकि, हमले में दो किशोर घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लक्की ने दावा किया कि हमला करने वाले गुलदार की संख्या चार थी। हालांकि, गुलदारों की संख्या को लेकर यह बाइक सवार का दावा है।
नगीना सीएचसी में घायलों का उपचार, घर भेजे गए
गुलदार के हमले में घायल यश और रेहान को परिजन उपचार के लिए नगीना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां दोनों किशोरों का इलाज किया गया। सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉ. विशाल दिवाकर ने बताया कि दोनों किशोरों का उपचार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। इस तरह हमले में घायल दोनों किशोरों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
गुलदार की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत
घटना के बाद क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे किशोरों पर रास्ते में हुए इस हमले से लोगों की चिंता बढ़ गई है।
मिट्ठूपुर में लेबडे के पुल के पास हुई घटना में बाइक सवार दो किशोर घायल हुए, जबकि लक्की ने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर आगे निकलने का फैसला किया। घायलों का नगीना सीएचसी में उपचार किया गया और उन्हें घर भेज दिया गया। बाइक सवार लक्की के अनुसार, मौके पर चार गुलदार थे।