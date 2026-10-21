फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Sugar mill worker riding Bike dies after falling when his mobile phone exploded in his pocket Muzaffarnagar

चलती बाइक पर फटा मोबाइल: शर्ट की जेब में रखा था फोन, धमाके ने उजाड़ दिया परिवार; दो बच्चों के सिर से उठा साया

Wed, 21 Oct 2026 11:12 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 21 Oct 2026 11:12 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चलती बाइक पर जेब में मोबाइल फटने से गिरकर बाइक सवार चीनी मिल कर्मी की मौत हो गई। कर्मचारी भतीजे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर लौट रहा था। 

विज्ञापन
Sugar mill worker riding Bike dies after falling when his mobile phone exploded in his pocket Muzaffarnagar
Muzaffarnagar - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुजफ्फरनगर में जेब में तेज धमाके के साथ मोबाइल फटने से अनियंत्रित होकर गिरे बाइक सवार चीनी मिल कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब खाईखेड़ी चीनी मिल का कर्मी विकास (40) भतीजे की जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। हादसे के बाद पुलिस ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर वहां से निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
विज्ञापन


भोपा थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव का निवासी विकास शाहपुर क्षेत्र के गांव माजरा से रिश्ते के भतीजे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर घर लौट रहा था। भतीजे लक्ष्य ने बताया कि जब वह शहर के थाना खालापार क्षेत्र के अंतर्गत वहलना चौक के समीप पहुंचा तो शर्ट की ऊपर की जेब में रखा स्मार्ट फोन अचानक फट गया।
विज्ञापन


इससे उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक से गिरकर विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर के अलावा हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में हार्ट में परेशानी बताए जाने पर उसे जानसठ रोड स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

वहां उसे सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना खालापार प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि जेब में रखा मोबाइल फटने के कारण हादसा हुआ और इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

विकास के परिवार में दो बच्चे और पत्नी हैं। बिजनौर सांसद चंदन चौहान की पत्नी याशिका चौहान, जिला पंचायत प्रशासक डॉ. वीरपाल निर्वाल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी।

हार्ट में परेशानी के कारण किया रेफर
विकास को घायल अवस्था में सरकारी एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी लाया गया था। घायल को उपचार दिया गया, लेकिन हृदय संबंधी दिक्कत बढ़ने के कारण उसे रेफर कर दिया गया था। -डॉ. संजय वर्मा, सीएमएस जिला चिकित्सालय
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed