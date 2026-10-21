वेस्ट यूपी में मौसम: दिन में तेज धूप से गर्मी, सुबह-शाम बढ़ी ठंडक; दीपावली तक बढ़ सकता है प्रदूषण
मेरठ में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिन में तेज धूप से गर्मी और सुबह-शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने से दीपावली तक प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
मेरठ में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बढ़ने लगी है। दिन का अधिकतम तापमान अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, वहीं रात के तापमान में गिरावट के कारण मौसम ठंडा महसूस हो रहा है।
दिन और रात के तापमान में बढ़ते अंतर से मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, शहर के विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने से प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो सकते हैं। ऐसे में दीपावली तक प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। त्योहार पर आतिशबाजी भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।
यह भी पढ़ें: Para Asian Games: मेरठ के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, आयुष ने जीता गोल्ड, अनुभव ने कांस्य पर जमाया कब्जा
दिन में तेज धूप, अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार
मोदीपुरम समेत मेरठ में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में दिन के समय धूप का असर बना हुआ है। तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। दिन का अधिकतम तापमान अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।
दिन के समय गर्मी का अहसास होने के बावजूद मौसम में बदलाव के संकेत सुबह और शाम के समय दिखाई देने लगे हैं। इन घंटों में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। ऐसे में दिन और रात के मौसम में अंतर बढ़ गया है।
सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंडक, मौसम में उतार-चढ़ाव
रात के तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस हो रहा है। वहीं, दिन में तेज धूप के चलते गर्मी बनी हुई है। तापमान में इस अंतर के कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है।
फिलहाल दिन में धूप के कारण गर्मी का प्रभाव बना रहने की संभावना है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस होगी। मौसम में यह बदलाव दिन और रात के तापमान के अंतर से जुड़ा हुआ है।
दीपावली तक बढ़ सकता है वायु प्रदूषण
मेरठ के विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्वों के वातावरण में जमा होने की आशंका रहती है। ऐसे हालात में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
दीपावली नजदीक आने के साथ प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ सकती है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए त्योहार तक प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रदूषण के स्तर के आंकड़े या किसी विशेष इलाके का एक्यूआई नहीं दिया गया है।
आतिशबाजी से भी प्रभावित हो सकती है हवा की गुणवत्ता
दीपावली पर आतिशबाजी के कारण भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने की स्थिति में प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो सकते हैं। ऐसे में त्योहार के आसपास प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।
फिलहाल मेरठ में दिन के समय तेज धूप से गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम के इस उतार-चढ़ाव के साथ दीपावली तक प्रदूषण बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है।