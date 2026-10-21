वेस्ट यूपी में मौसम: दिन में तेज धूप से गर्मी, सुबह-शाम बढ़ी ठंडक; दीपावली तक बढ़ सकता है प्रदूषण

दीपावली तक बढ़ सकता है वायु प्रदूषण

मेरठ के विभिन्न इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्वों के वातावरण में जमा होने की आशंका रहती है। ऐसे हालात में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।



दीपावली नजदीक आने के साथ प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ सकती है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए त्योहार तक प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रदूषण के स्तर के आंकड़े या किसी विशेष इलाके का एक्यूआई नहीं दिया गया है।



आतिशबाजी से भी प्रभावित हो सकती है हवा की गुणवत्ता

दीपावली पर आतिशबाजी के कारण भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। मौसम शुष्क रहने और हवा की गति कम होने की स्थिति में प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो सकते हैं। ऐसे में त्योहार के आसपास प्रदूषण के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा।



फिलहाल मेरठ में दिन के समय तेज धूप से गर्मी का असर बना हुआ है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंडक महसूस हो रही है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मौसम के इस उतार-चढ़ाव के साथ दीपावली तक प्रदूषण बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है।