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मेरठ: शास्त्रीनगर में व्यापारियों के प्रदर्शन के बीच सिख समाज ने की सेवा, प्रदर्शनकारियों को बांटा लंगर

मेरठ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 02:26 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 02:26 PM IST







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शास्त्रीनगर गुरुद्वारा रोड पर व्यापारियों के चल रहे प्रदर्शन के दौरान सिख समाज के लोगों ने सेवा की। सिख समाज के लोगों ने प्रदर्शन में शामिल व्यापारियों और अन्य प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर की व्यवस्था की। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर लोगों को भोजन वितरित किया गया। सिख समाज के लोगों ने सेवा के माध्यम से प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना सहयोग और समर्थन जताया। ... और पढ़ें

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