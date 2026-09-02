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मेरठ बंद का असर, सूरजकुंड मार्केट में पसरा सन्नाटा; आवास विकास परिषद की सैटबैक कार्रवाई के विरोध में बंद रहीं अधिकांश दुकानें

मेरठ ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:09 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:09 PM IST







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आवास विकास परिषद की सैटबैक कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों के आह्वान पर बुधवार को मेरठ बंद का असर सूरजकुंड मार्केट में भी देखने को मिला। बाजार की अधिकांश दुकानें बंद रहीं और व्यापारिक गतिविधियां ठप नजर आईं। दुकानों के शटर गिरे रहे, जिससे पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने आवास विकास परिषद की कार्रवाई का विरोध जताते हुए मेरठ बंद को समर्थन दिया। बंद के चलते बाजार में सामान्य दिनों की तुलना में चहल-पहल काफी कम रही। ... और पढ़ें

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