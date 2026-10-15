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मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में बॉक्सिंग प्रतियोगिता, सीनियर वर्ग के मुक्केबाजों के बीच मुकाबले, रिंग में दिखा दमखम

Dimple Sirohi

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:20 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:20 PM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही सीनियर वर्ग की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने रिंग में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के दौरान बॉक्सरों के बीच मुकाबले हुए। ... और पढ़ें

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